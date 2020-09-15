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Kırıkkale’de korona virüs denetimleri
KIRIKKALE'DE KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
KIRIKKALE 15.09.2020, 15:10
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Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki toplu taşıma araçları denetlendi. Araçlara fazla yolcu alınıp alınmadığı kontrol edilirken yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından kontrol edildi.
Öte yandan, kent merkezindeki kafe, iş yerleri, fırın, semt pazarları, ticari taksilerde ve insanların yoğun olduğu alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapılıyor.
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