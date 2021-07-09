banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Almanya, vize randevularında kısıtlamayı kaldırdı
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını
Yine İzmir, yine yangın: Foça'da orman yangını
İngiliz Bakandan İtalyanlara çağrı: Gelmesinler
İngiliz Bakandan İtalyanlara çağrı: Gelmesinler
İkinci el otomobil satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor
İkinci el otomobil satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.

KIRIKKALE 09.07.2021, 10:43
Kırıkkale’de kontrolden çıkan kamyon devrildi
banner502

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak 20 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 BJ 8229 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501