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Kırıkkale’de kar küreme aracı devrildi, sürücü hafif yaralandı
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kar küreme aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı.
KIRIKKALE 07.02.2023, 12:44
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kar küreme aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi, sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sulakyurt ilçesinin Kayalıdere mevkiinde kar küremesi yapan araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Karayolları 44. Şube Şefliğine ait araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kar küreme aracında da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.