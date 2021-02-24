Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonu: 29 bin 500 makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından bir araca yapılan kaçak tütün operasyonunda 29 bin 500 adet makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kaçak tütün malzemeleri satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. KOM polisi, H.A.K isimli şahsın kent merkezine içi tütünle doldurulmuş makaron getireceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kara yolunda oluşturulan polis kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 100 kutu halinde 20 bin adet bandrolsüz boş makaron, 475 paket halinde 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron toplamda 29 bin 500 adet dolu ve boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.