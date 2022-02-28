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Kırıkkale’de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı
Kırıkkale’de izinsiz avlandıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem yapıldı.
KIRIKKALE 28.02.2022, 13:03
Kırıkkale’de izinsiz avlandıkları öne sürülen 3 kişiye idari işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye idari işlem yaptı. Av koruma faaliyetinde 1 kişinin belgesiz av yaptığı diğer 2 kişinin ise izin almadan av yaptığı belirtildi.