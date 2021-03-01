Kırıkkale’de jandarma yaşlı vatandaşları unutmuyor

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, ihtiyaçlarını tespit ettiği yaşlı vatandaşların sorunlarını çözüyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in talimatları ile kente bağlı 196 köy ve mahallede yalnız yaşayan 75 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar belirlendi. Kent genelinde tespit edilen 101 yaşlı vatandaş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ziyaret edilerek ihtiyaçları tek tek not alınıyor.

Uygulama ile korona virüs (Covid-19) tedbirleri de dikkate alınarak rutin faaliyet icra eden jandarma ekiplerince hal ve hatırları sorulan yaşlı vatandaşlara yalnız olmadıkları hissi veriliyor. Sorun ve talepleri de dinlenen yaşlı vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar aracılığıyla gideriliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda gerçekleştirilen ziyaretlerde de, özellikle kış dönemlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı yaşlı vatandaşlar uyarılırken gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

Ziyaret edilen vatandaşlar da uygulamadan son derece memnun olduklarını belirtti.