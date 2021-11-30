Kırıkkale’de jandarma okul servis araçlarını denetledi

Kırıkkale’de jandarma trafik timleri tarafından okul servis araçlarında denetimler gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi. Yol güzergahlarında ve okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlerde şoförlerin de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamaları da yapılarak öğrenci taşınmasına teşkil eden her hangi bir suç kaydının olup olmadığı kontrol edildi. Toplamda 175 öğrenci taşıyan servis aracı, yönetmenlik hükümlerine göre kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla eğitim-öğretim yılı süresince denetimlerin aralıksız devam edileceği bildirildi.