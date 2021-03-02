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Kırıkkale’de İl Pandemi Kurulu toplandı
Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
KIRIKKALE 02.03.2021, 13:18
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Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.Kaymakamların video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, korona virüs risk haritasında turuncu renk ile yüksek riskli şehirler arasında yer alan kentte, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi. Salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.