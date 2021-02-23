Kırıkkale’de "huzur ve güven" uygulaması

Kırıkkale’de "huzur ve güven" uygulamasında kontrol edilen 225 araçtan 9’una 20 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "huzur ve güven" uygulaması kapsamında 22 Şubat günü kent merkezinde 4 ayrı polis kontrol noktasında ve 8 ilçede denetim yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş ve Trafik Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamaya 100’ün üstünde polis katıldı. Denetimlerde kontrol edilen 225 araçtan 1’i trafikten men edilirken, 9 araç sürücüsüne 20 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada, 446 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.