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Kırıkkale’de hayırsever insanlardan ihtiyaç sahilerine gıda paketi

KIRIKKALE'DE 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI' KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ İLE İŞ İNSANLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN GIDA YARDIM PAKETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR. VALİLİK, YARDIM YAPANLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞARAK KENDİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.

Kırıkkale’de hayırsever insanlardan ihtiyaç sahilerine gıda paketi

KIRIKKALE'DE 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI' KAPSAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİ İLE İŞ İNSANLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN GIDA YARDIM PAKETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR. VALİLİK, YARDIM YAPANLARIN LİSTESİNİ PAYLAŞARAK KENDİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ.

24 Nisan 2020 Cuma 17:04
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Kırıkkale’de hayırsever insanlardan ihtiyaç sahilerine gıda paketi

Kırıkkale’de ’Milli Dayanışma Kampanyası’ kapsamında Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile iş insanları tarafından hazırlanan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Valilik, yardım yapanların listesini paylaşarak kendilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlattığı ’Milli Dayanışma Kampanyası’na sessiz kalmayan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile iş insanları, 7 bin 775 adet gıda yardım paketi hazırladı. Hazırlanan gıda paketleri, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Kırıkkale Valiliği bünyesindeki oluşturulan Vefa Destek ve Koordinasyon Merkezine teslim edildi.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hayırsever insanlarımızın da katkılarıyla bereketlenen gıda paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca dağıtımı yapılan gıda paketi yardımlarına; 2 bin 500 koli katkıda bulunan Sayın Recep Uzelli‘ye, bin 150 koli katkıda bulanan Sadettin Saran’a, bin koli katkıda bulunan Erol Ayan’ a, 500 adet hijyen seti, 900 adet 5 kilogram un katkısında bulunan Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği’ne, 900 koli katkıda bulunan Kırıkkale Ticaret Odası adına Başkanı Ahmet Varlı’ya 600 koli zatkıda bulunan Kırıkkale Ticaret Borsası adına Başkanı Harun Sümer’e, 500 koli katkıda bulunan Savaş Geyik’e, 250 koli katkıda bulunan Orhan Kılıç’a, 150 koli katkıda bulunan Necati Selen’e, 100 koli katkıda bulunan Kırıkkale Esnaf Kefalet Koop. adına Başkanı Sayın Osman Cebeci’ye, 100 koli katkıda bulunan Zühtü Bozdemir’e, 25 koli katkıda bulunan Kırıkkale Hayrat Derneği’ne, 5 bin nakdi yardımda bulunan Ayyıldız Derneği’ne, 2 bin 800 TL’sı nakdi yardımda bulunan Mehmet Emin Vural’a, bin TL nakdi yardımda bulunan Tekin Karagöl’e yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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