Kırıkkale’de hamile ve engellilere kar izni

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 2 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Kırıkkale’de soğuk ve kar yağışlı hava günden güne etkisini artırıyor. Şehrin birçok bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda da zaman zaman aksaklıklar yaşanmaması için belediye ve özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildiği belirtildi. Açıklamada, "Yeni haftada da devam etmesi beklenen illerde çalışan personeller için valilikler ek tedbir kararları aldı. İl genelinde devam eden kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engelli kamu görevlileri 24-25 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" denildi.