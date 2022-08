Kırıkkale’de halk eğitim kurslarında 85 bin kişiye eğitim verildi

Kırıkkale’de halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda 85 bin kişiye eğitim verildiği belirtildi.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu Başkanlığında İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, hayat boyu öğrenme etkinlileri çerçevesinde bireylerde eğitim faaliyetleriyle birlikte bilgi ve becerinin daha da geliştirildiğini söyledi.

Öğrenmenin her birey için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Telefoncu, "Öğrenme beşikten mezara kadar devam eden bir süreç ve belli bir yaşa ve ortama bağlı olmaksızın her yaşta ve her yerde gerçekleşebilir. Bizler bu konuda vatandaşlarımız için eğitim programlarını uygun ortamlarda hazırlayarak gereken her imkanı sağlıyoruz" dedi.

Kentte farklı alanlarda sene başından itibaren bin 80 kursun açıldığını hatırlatan Telefoncu, "Halk eğitimi merkezlerimiz aracılığı ile bu yıl içerisinde 28 bin 162 kursiyerimize eğitim verdik. Son 3 yılla birlikte farklı dallarda yaklaşık 85 bin kişiye eğitim vermiş olduk. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç duyulan konularda vatandaşlarımızın yararına olacak kurs ve seminerleri uygun zamanlarda koordine ederek daha çok kişiyi bilgilendirme ve beceri kazandırma amacı taşıyoruz" diye konuştu.