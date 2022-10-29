Kırıkkale’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Kırıkkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Fevzi Çakmak Caddesi’nde başlayan törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, askeri araçla halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Öğrenciler tarafından da hazırlanan tiyatro ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Yıllar önce sabrımızı, gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz 7 düvele bu sefer dirliğimizi, birliğimizi, sevgimizi, saadetimizi göstermek için toparlandık. Devletimizi kuranlara şimdi toprağın altında olanlara şükran hislerimizi ifade etmek için toplandık. Cumhuriyetimizi kutlamak için toplandık. En büyük bayram, Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.

Kutlama etkinliklerinin son bölümünde de askeri birlikler, gaziler ve öğrenciler tarafından geçit töreni düzenlendi. Geçit töreni boyunca yol kenarındaki vatandaşlar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.