Kırıkkale’de ’Cumartesi Pazarı’ kendi gününde kurulacak

Kırıkkale’de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının sonlandırılması sonrasında perşembe gününde kurulan semt pazarı, tekrar cumartesi gününe alındı.

Kontrollü normalleşme sürecinde cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, turuncu renkli kategoride yer alan Kırıkkale’de sadece pazar günleri uygulanacak. Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, daha öncesinde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle perşembe gününe alınan Cumartesi Pazarının, tekrar aynı gününde kendi yerinde kurulacağı bildirildi. Kontrollü normalleşme adımları sonrasında semt pazarı, 08.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.