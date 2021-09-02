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Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından durdurulan bir araçta, 5 bin 300 adet makaron ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

KIRIKKALE 02.09.2021, 15:52
Kırıkkale’de binlerce makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından durdurulan bir araçta, 5 bin 300 adet makaron ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde N.A. isimli şahsın aracında yapılan aramada; 5 bin 300 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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