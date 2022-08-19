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Kırıkkale’de bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce bin kınalı keklik doğaya salındı.

KIRIKKALE 19.08.2022, 13:03
Kırıkkale’de bin kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce bin kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’ndan Kırıkkale’ye getirilen bin kınalı keklik, ekipler tarafından doğaya bırakıldı. Yürütülen çalışmayla ekolojik sistemde önemli bir yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor. Kekliklerin yetişkinlik döneminde böcekle beslendikleri için Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan keneyle de mücadelede fayda sağladığı bildirildi.

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