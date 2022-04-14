Kırıkkale’de bin 449 kişi işe yerleştirildi

Kırıkkale’de 3 aylık dönemde bin 449 kişi özel sektörde işe yerleştirildi.

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2022 yılı Nisan ayı olağan toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Tekbıyıkoğlu’na kurumdaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde bin 449 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini söyledi. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün temini için 81 kişinin katıldığını ifade eden Tekin, 3 istihdam garantili mesleki eğitim kursunun düzenlendiğini belirtti.

Tekin, kayıtlı işsizlerin işletmelerde işbaşı eğitim programı yapıldığını, meslek edinmeleri sağlamak amacıyla düzenlenen 172 işbaşı eğitim programına da 452 kişinin katıldığını ve programların devam ettiğini kaydetti. İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri çerçevesinde 644 özel sektör işyerinin ziyaret edildiğini belirten Tekin, 2022 yılında 161 kişinin faydalandığı 2 toplum yararına program düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.