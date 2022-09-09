Kırıkkale’de bin 324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021-2022 yılları içerisinde bin 324 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatın her döneminde kaza ve hastalanma riskinin bulunduğunu söyledi. Ağırtaş, kişilerin ilk yardım eğitimi almış olmalarının, yaşamın sürdürülmesi, sakatlanmaların önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacağına dikkat çekti.

Kırıkkale’deki ilk yardım eğitimleri ile ilgili de bilgi veren Ağırtaş, "Ülkemizde ev veya iş ortamında meydana gelen kazalarda, trafik kazalarında veya doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin yapacakları ilk yardım uygulamaları önem taşımaktadır. 2021-2022 yılları içerisinde 204 kişiye ilk yardım bilgilendirme eğitimi, 786 kişiye sertifikalı temel ilk yardım eğitimi ve 334 kişiye ise temel ilk yardım güncelleme eğitimi olmak üzere bin 324 vatandaşımıza eğitim verilmiştir" dedi.