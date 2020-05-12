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Kırıkkale’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

KIRIKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DÜN İTİBARİYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDEN BERBER VE KUAFÖRLERDE DENETİMLERDE BULUNDU.

Kırıkkale’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

KIRIKKALE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DÜN İTİBARİYLE HİZMET VERMEYE DEVAM EDEN BERBER VE KUAFÖRLERDE DENETİMLERDE BULUNDU.

12 Mayıs 2020 Salı 14:17
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Kırıkkale’de berber ve kuaförlere zabıta denetimi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün itibariyle hizmet vermeye devam eden berber ve kuaförlerde denetimlerde bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförler, kontrollü bir şekilde hizmet vermeye başladı. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek işletmeler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilen işletmelerde, çalışanlar da mutlaka maske kullanacak. Saç kesimi, yıkama ve boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu ve önlük gibi malzemeler ya kişiye özel ya da tek kullanımlık olacak. Hizmet alan müşterinin kullandığı malzemeler de sterilizasyonu sağlanmadan kesinlikle kullanılmayacak. İşlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek müşteriler ise, kendi kişisel havlu, tarak ve makas gibi malzemeleri yanında getirebilecek. Berberlerde jilet ya da ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Siperlik maske ve tıbbi maske dağıtımı gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de dün itibariyle faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetlemeler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerine uyulması gereken kuralları hatırlatırken müşterilere de bilgi verdi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde berber ve kuaför esnafının genel itibari ile kurallara uydukları görülürken vatandaşlar da yapılan uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Kırıkkale Belediye tarafından 11 Mayıs öncesi kentteki tüm berber ve kuaför salonlarına vatandaşlara daha hijyenik ortamda hizmet vermeleri için dezenfekte edilmiş ve toplam 2 bin bin adet siperlik maske ve tıbbi maske dağıtımı gerçekleştirmişti.

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