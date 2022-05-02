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Kırıkkale’de bayram sabahı deprem
AFAD, Kırıkkale’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
KIRIKKALE 02.05.2022, 09:37
AFAD, Kırıkkale’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale’nin Delice ilçesinde saat 06.16’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 8.14 kilometre olarak açıklandı.