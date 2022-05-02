Kırıkkale’de bayram sabahı deprem

AFAD, Kırıkkale’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale’nin Delice ilçesinde saat 06.16’da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 8.14 kilometre olarak açıklandı.