Kırıkkale’de asayiş değerlendirme toplantısı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında, kentte 2020 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmaları ile 2021 yılında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen ve vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Sezer; milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile görev ifa eden kolluk güçlerinin her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.

2020 yılı içerisindeki iyi uygulamaların 2021 yılında artarak devam edeceğini kaydeden Vali Sezer, "İlimizdeki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden biridir" dedi.

Toplantı, 2020 yılında gerçekleştirilen asayiş, narkotik ve trafik faaliyetlerinin sunumu ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.