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Kırıkkale’de 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
KIRIKKALE’DE KOM POLİSİ TARAFINDAN DURDURULAN ARAÇTA 424 ADET KAÇAK CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.
KIRIKKALE 24.10.2020, 09:24
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Kırıkkale’de KOM polisi tarafından durdurulan araçta 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, il dışından cinsel içerikli ürün getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM polisi tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 424 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E. ve N.E.B. hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve TCK-186 Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu kapsamında Adli işlem başlatıldı.
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