Kırıkkale’de 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karakeçili ilçesinde, yol kontrolleri sırasında bir otomobil durduruldu. Şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramada, 300 adet uyuşturucu madde sentetik extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işleme başlatıldı.