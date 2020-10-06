Kırıkkale’de 280 kişinin evi temizlendi
KIRIKKALE'DE "YAŞLILARIN EVLERİNİN TEMİZLİĞİ" PROJESİ KAPSAMINDA KENT GENELİNDE, 65 YAŞ ÜSTÜ VE KİMSESİZ 280 KİŞİNİN EVİ TEMİZLENDİ.
Kırıkkale’de "Yaşlıların Evlerinin Temizliği" projesi kapsamında kent genelinde, 65 yaş üstü ve kimsesiz 280 kişinin evi temizlendi.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) kent genelinde uyguladığı ’Yaşlıların Evlerinin Temizliği Projesi’ vatandaşların yüzünü güldürüyor. Proje ile 65 yaş üzerinde, sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup bakacak kimsesi olmayan ayrıca yıllarca yaşadığı yeri terk etmek istemediğinden dolayı huzurevi hizmetini kabul etmeyen bakıma muhtaç yaşlılara evde temizlik hizmeti veriliyor. Şu ana kadar 17 personelin istihdam edildiği proje kapsamında il merkezinde 100, ilçelerde ise 180 yaşlı vatandaşa evde bakım hizmeti sağlandı.
Uygulamadan son derece memnuniyet duyduklarını, devletin şefkat ve merhametli elini hissettiklerini ifade eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
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