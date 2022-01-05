Kırıkkale’de 270 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 270 adet kozmetik ürünü, nargile kömürü ve tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, Z.K isimli şahsın işyerinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada 270 adet kozmetik ürün, 55 kilogram nargile kömürü, 15 kilogram nargile tütünü, 13 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili Z.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.