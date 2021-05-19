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Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

KIRIKKALE 19.05.2021, 11:32
Kırıkkale’de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin fitilini ateşlemek üzere Samsun’a çıkışının 102’nci senesi, törenlerle kutlanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlanan törene antrenör ve sporcular da katıldı.
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