Kırıkkale’de 161 projede çalışmalar devam ediyor

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kentteki kamu kuruluşları bünyesinde 278 projenin bulunduğu ve 161 projenin devam ettiği ifade edildi.

Kırıkkale Valiliği il Koordinasyon kurulu 4. dönem toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Topaloğlu, il koordinasyon kurulu 4. dönem toplantısında yaptığı açıklamada, kamu kuruluşlarında 278 adet projenin bulunduğunu ifade ederek, proje bedellerinin de 4 milyar 669 milyon Türk lirası olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda projeler için 1 milyar 649 milyon Türk lirası harcama yapıldığını belirten Topaloğlu, 2022 yılı içerisinde planlanan proje ödeneğinin 968 milyon 828 bin Türk lirası olduğunu aktardı. Topaloğlu, ödeneğe göre harcama oranının yüzde 68,94, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 54,55 seviyesinde olduğunu kaydetti.

278 projeden 161 adetinin devam ettiğini anlatan Topaloğlu, 24 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 58 adetinin tamamlandığını ifade ederek, "2022 yılı yatırım programında projeleri yer alan kamu yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının, belirlemiş oldukları hedeflere yerinde ve zamanında ulaşabilmeleri için hizmetin kalitesinden fedakârlık yapmaksızın kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanarak maliyetleri azaltıcı yönde çalışmalarda gerekli hassasiyetin gösterileceği ve gereğinin yapılacağına inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.