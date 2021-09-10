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Kırıkkale’de 100 bin pullu sazan yavrusu gölete bırakıldı

Kırıkkale’de bulunan Sulakyurt Baraj Göletine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

KIRIKKALE 10.09.2021, 16:35
Kırıkkale’de 100 bin pullu sazan yavrusu gölete bırakıldı

Kırıkkale’de bulunan Sulakyurt Baraj Göletine 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su ürünlerinin ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" başlatıldı. Devam eden proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 100 bin pullu sazan yavrusu, uzmanların gözetiminde Sulakyurt Baraj Göletine salındı.


Balıklandırma çalışmalarına katılan İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Balıklandırma çalışmalarımız su ürünleri mirasımızın gelecek nesillere aktarılması için önemli adımlardan birini oluşturuyor. Ancak bu çalışmanın belirlenen hedefe ulaşması için hepimize sorumluluklar düşüyor. Avlanma yasaklarına uyulması, kaçak avcılık ile karşılaşılması halinde ilgili birimlere ihbarda bulunulması geleceğimiz için hepimizin sorumluluğudur. Ekiplerimiz hem balıklandırma çalışmalarına hem de denetim ile koruma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranarak çalışmalarımıza destek olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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