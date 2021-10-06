Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kırıkkale Valiliği’ne atanan Bülent Tekbıyıkoğlu görevine başladı.

Valilik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Kırıkkale Valisi olarak atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, bugün itibariyle görevine başladığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Bülent Tekbıyıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yüksek makamının 01 Ekim 2021 tarih ve 2021/467 sayılı kararnameleri ile atandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sizlerin huzurunda bir kez daha şükranlarımı arz ediyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki; Mülki İdare mesleğinde meslek mensupları teamül gereği kendi memleketlerine atanmazlar. Benim memleketim Çorum ilinin Sungurlu ilçesi, doğduğum büyüdüğüm yer ise Ankara. Yani Kırıkkale ilinin iki yakın komşusu. Bu münasebetle kendimi sizlerin hemşehrisi ve sizlerden biri olarak görüyorum ve kendim ile hemşehrilerimin arasında bu hukuku daima koruyacağımın ve sizlerden biri olarak kalacağımın altını çizmek isterim" dedi.

Yeşil Vadisi, Çeşnigir Kanyonu, Dinek Dağı gibi birçok doğal güzelliği içinde barındıran, Ballı Babaları, Haydar Sultanları, Hasan Dedeleri bağrında yatıran, Milli Mücadelemizde çok önemli bir yere sahip olduğunu değerlendiren Tekbıyıoğlu, temelleri Osmanlıda Keskin Redif deposuna kadar dayanan Savunma Sanayisinin üssü Kırıkkale’yi birçok açıdan marka bir şehir olarak değerlendirdiğini aktardı.

Tekbıyıoğlu, "Kırıkkale’mizin marka değerini daha da ileriye taşımak adına, başta hemşerilerimiz olmak üzere milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, oda ve meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basın ve medya kuruluşlarımız ile yakın bir iletişim içinde çalışacağımızı ve bu çalışmaları yürütürken; kahraman şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, gazilerimizin bizim önceliğimiz olacağını vurgulamak isterim. Kırıkkale’nin il olduğu tarih olan 1989 yılından bu güne kadar çok önemli yöneticileri oldu. Bu çok önemli yöneticilerden biri olan görevi kendisinden devraldığım yeni AFAD Başkanımız Yunus Sezer valim başta olmak üzere şehrimize hizmet etmiş bütün vali ve yöneticilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Burada yapacağımız hizmetlerin şehrimize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.