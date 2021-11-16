Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Bizim ne düşündüğümüzün, nasıl politikalar ve icraatlar yaptığımızın vatandaşın bilmesinde çok büyük bir fayda var. İletişim kanalları çok önemli" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle öğretmenevinde kahvaltı programı düzenledi. Tekbıyıkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, devletlerin vatandaşların huzuru ve sükunu için var olduğunu söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Vatandaşın sağlıklı bilgiye zamanında kavuşması çok önemli. Yaptığınız iyi şeylerin vatandaşa duyurulması, farkındalık oluşturulması da çok önemli. Aynı zamanda bizim ne düşündüğümüzün, nasıl politikalar ve icraatlar yaptığımızın vatandaşın bilmesinde çok büyük bir fayda var. İletişim kanalları çok önemli. Biz de basından birçok şeyi öğreniyoruz. Bir yerde aksama varsa, bunu haberi yapanlar sayesinde öğreniyoruz ve bu konuda tedbirler geliştiriyoruz. Yani çift yönlü çalışan bir mekanizma" ifadesini kullandı.

Programın ardından Vali Tekbıyıkoğlu, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle birlikte babasının vefatından dolayı İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut’u ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.