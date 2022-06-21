Kırıkkale Valiliği’nden uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Kırıkkale Valiliği sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale’de gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Kırıkkale Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından su baskını, yıldırım, rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde öğlen saatleri itibariyle beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.