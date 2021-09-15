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Kırıkkale, gönüllerin valisini uğurladı

Kırıkkale Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) olan Yunus Sezer, kamu çalışanları ve vatandaşlar tarafından Ankara’ya uğurlandı.

KIRIKKALE 15.09.2021, 13:02
Kırıkkale, gönüllerin valisini uğurladı

Kırıkkale Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) olan Yunus Sezer, kamu çalışanları ve vatandaşlar tarafından Ankara’ya uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete de yayımlanan karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’na atanan Vali Yunus Sezer için veda programı düzenlendi. Kırıkkale Valiliği önünde düzenlenen programa; Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcıları, Garnizon Komutanı Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kamu müdürleri, personeller ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sezer, buradaki katılımcılarla tek tek vedalaştı. Vedalaşma sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

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