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Kırıkkale Belediyesinden fırınlara ’korona virüs’ denetimi
KIRIKKALE BELEDİYESİ KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA KENT MERKEZİNDEKİ FIRINLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
KIRIKKALE 03.09.2020, 11:01
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Kırıkkale Belediyesi korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kent merkezindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren unlu mamul ve fırın işletmelerine yönelik korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, iş yerlerinde genel temizlik, ruhsat ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Genel sağlık kurallarına uyulması hususlarında uyarılarda bulunan ekipler, pazar alanlarında da denetimlerini sürdürdü. Covid-19 denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
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