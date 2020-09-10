Kırıkkale Belediyesinden Covid-19 denetimi

Kırıkkale Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezindeki çay ocaklarında maske, mesafe ve hijyen denetimlerini gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, insan yoğunluğunun olduğu çay ocaklarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Ekiplerce esnaf ve vatandaşlara da Covid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

"Birlikte başaracağız"

Belediyeden yapılan açıklamada, “Denetimlerimizi sıklaştırarak yapıyoruz. Gündüz denetimlerini akşam saatlerinde de sürdürüyoruz. Denetimler sırasında virüsten korunmanın yollarının maske, mesafe ve el hijyeninden geçtiğini belirterek uyarılarda bulunuyoruz. Esnafımızın genel itibari ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgelere uyduklarını gözlemliyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz olarak da konuya dikkat çekmek için yer yapışkanları dağıtarak katkıda bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı sürecin başından beri söylediği gibi maske hususuna dikkat ederek salgına karşı birlikte yapacağımız mücadele ile başaracağız” denildi.