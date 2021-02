Kırıkkale BA, Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaştı

Misli.com 3. Lig ekibi Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Teknik Direktör Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Erman Güraçar ile anlaşan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, aynı sezon içinde üçüncü kez teknik adam değişikliğine giderek Ali Beykoz ile sözleşme imzaladı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Ali Beykoz, kırmızı-lacivertli kulübe isteyerek ve arzu ederek geldiğini söyledi.

"İsteyerek geldim"

Beykoz, "Öncelikle her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki bu değişiklikler sezon başında olunca daha iyi oluyor. Sezon içerisinde bazı neticelerin kötü olması hoca değişikliklerine neden oluyor. Maalesef ülkemizde de hemen hemen her dönem 4-5 kez hoca değişikliği oluyor. Ben de aynı şekilde sezon başı İskenderunspor’un hocasıydım şimdi Kırıkkalespor’un hocası oldum. Kırıkkale Büyük Anadoluspor da şu an üçüncü hocayla çalışmış oluyor ama gerçek olan bir şey söylemek istiyorum buraya çok isteyerek, arzu ederek geldim" dedi.

"Takımı analiz ettim"

Takımın 23 puanı olduğunu hatırlatan Beykoz, "Tabi yılların tecrübesi var üzerimizde. Bu durumu futbolcularımıza aksettirebilirsek, onlarla o paylaşımı yapabilir ve sevgiyi paylaşabilirsek ve oyuna da o katkıyı koyarsak mutlaka buradan başarılı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyoruz. Takımı genel olarak puan ve kalan maçlar açısından analiz ettim. Şimdi 3 tane maçımız var. Bildiğiniz üzere şu an 23 puanımız var. Eğer bir seri yakalayabilirsek, bu haftaki maçı da kazanırsak o moral ve motivasyonla ilerlersek Modafen maçına da daha moralli bir şekilde gideriz. Önemli olan ilk maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Kısa zamanda iyi yerlere getireceğiz"

Yaklaşık 20 senedir antrenörlük yaptığını belirten Beykoz, "İki defa birinci lig çalıştırdım, beş kez ikinci lig çalıştırdım, diğer kalan yıllarda da üçüncü lig çalıştırdım. Üçüncü ligde şu eksik, bu eksik demek, hele ki sezonun başında söylemek çok doğru bir terim olmuyor. Önemli olan o çocuğu pazara iyi taşımak lazım. Bir şekilde bir takım kurulmuş. Kırılgan bir yapısı var. Sahanın içinin yumuşak oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Fakat oyuncuları daha agresif bir pozisyona taşımak zorundayız. Ben buraya gezmeye gelmedim. Gittiğim her takım da başarıya aç. Ben de o mücadeleyi vermek için geldim. Gerekli neticeyi alırsak takımı kısa zamanda daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.