Keskin’de üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Belediyesi, üreticiden satın aldığı patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Keskin Belediyesi, üreticiden aldığı patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilçe meydanında dağıttı. Belediye Başkanı Dede Yıldırım, "Üreticiden satın aldığımız patatesleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Patateste üretimin bir önceki yıla göre artmasına rağmen pandemi sürecinde yaşanan talep düşüklüğü stok miktarının yükselmesine neden oldu. Biz de yerel yöneticiler olarak çiftçinin elinde kalan patatesi satın aldık. Böylelikle hem üreticiye destek vereceğiz hem de satın aldığımız patatesleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi.