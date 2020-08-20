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Kaymakam Koç’tan ahırı yanan çiftçiye ziyaret
KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇE KAYMAKAMI ABDİL KOÇ, AHIRI YANAN VE 8 BÜYÜKBAŞ HAYVANINI YANGINDA KAYBEDEN ÇİFTÇİ AİLEYİ ZİYARET ETTİ.
KIRIKKALE 20.08.2020, 15:29
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Kırıkkale’nin Keskin İlçe Kaymakamı Abdil Koç, ahırı yanan ve 8 büyükbaş hayvanını yangında kaybeden çiftçi aileyi ziyaret etti.
İlçeye bağlı Ceritmüminli köyünde çıkan ahır yangınında 8 büyükbaş hayvanı telef olan ve ahırında büyük çapta maddi hasar oluşan çiftçi Yılmaz Kartalcı’yı ziyaret eden Kaymakam Abdil Koç, yanan ahırda incelemelerde bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Koç, büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.
Yapılan ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren ve büyük çapta maddi hasarı olduğunu kaydeden Kartalcı ise, yalnız olmadıklarını hissettiklerini belirtti.
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