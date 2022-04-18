Karagöz ve Hacivat ’112’nin önemini anlattı

Kırıkkale’de anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Karagöz ve Hacivat gösterisi ile Acil Çağrı Merkezinin önemi anlatıldı.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından ’112’inin farkındalığını artırmak amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemi Karagöz ve Hacivat gösterisi ile öğrencilere anlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün sizlere 23 Nisan’ın ilk hediyesini vermek istedik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasının ilk gününde 112’yi sizlere öğretmek için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenledik" dedi.