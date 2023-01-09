’Kapınızdayız’ projesi sayesinde yüzlerce ailenin sorunu çözülüyor

Kırıkkale’de vatandaşların istek ve taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla hayata geçirilen "kapınızdayız" projesi çerçevesinde 4 bin 58 aile evlerinde ziyaret edildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından hayata geçirilen "kapınızdayız" projesi çerçevesinde kaymakamlar, il ve ilçe müdürleri tarafından vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor. Vatandaşların istek ve taleplerinin çözüme kavuşması sağlanıyor. Şuana kadar yapılan ziyaretlerde 4 bin 58 aileden 3 bin 486’sının istek ve talebi Açık Kapı Bilgi Sistemi’ne kayıt edildi. 2 bin 558 ailenin de sorunu çözüldü.