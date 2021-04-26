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Kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de takla atan otomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada sürücü yaralandı.

KIRIKKALE 26.04.2021, 20:39
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Kanala devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale’de takla atan otomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Süleyman M. idaresindeki 72 EZ 378 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
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