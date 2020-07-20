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Kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
KIRIKKALE’DE PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.
KIRIKKALE 20.07.2020, 18:10
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Kırıkkale’de park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletli sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Kilit Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf U. (20) idaresindeki 15 SC 235 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen Sadirettin D.’nin (40) kullandığı 06 AK 8438 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza bölgesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yusuf U. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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