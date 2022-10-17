Kalbine yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi

Kırıkkale’de evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Arif Koç (52), evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Koç için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Polis memurunun eşi Emine, oğlu Mustafa Koç ile babasının üniformasını giyen Kübra cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından okunan duanın ardından Arif Koç’un cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi.

Törene katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Koç’un ailesine başsağlığı diledi.