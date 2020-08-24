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Kaçak avlanan 5 kişiye ceza
KIRIKKALE'DE İZİNSİZ AV YAPTIKLARI BELİRLENEN 5 KİŞİ HAKKINDA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANDI.
KIRIKKALE 24.08.2020, 12:03
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Kırıkkale’de izinsiz av yaptıkları belirlenen 5 kişi hakkında cezai yaptırım uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri ve fahri av müfettişlerinin katılımı ile hafta sonu çalışma yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında 5 avcı hakkında avlaklarda izin almadan avlanma nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca 13 bıldırcın, 1 üveyik ve 7 ses cihazı ve güç kaynağına el konuldu.
Av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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