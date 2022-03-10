Kaçak av için Kızılırmak’a bırakılan misina ağı imha edildi

Kırıkkale’de kaçak av yapmak amacıyla Kızılırmak nehrine bırakılan 200 metrelik misina ağı sudan çıkartılarak imha edildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, Kızılırmak nehrinde yasal olmayan ağlarla kaçak avcılık yapıldığı hakkındaki bir ihbar neticesinde denetimler gerçekleştirildi. Irmağın etrafında yapılan kontrollerde, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından suya bırakılan misina ağı tespit edildi. Ekipler, 200 metrelik ağı ırmaktan çıkarttı. Canlı balıklar ise suya bırakıldı. Akarsularda her türlü ağ ile ticari avcılığın yasak olduğu belirtildi.