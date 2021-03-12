İstiklal Marşı 100 yaşında

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Kırıkkale’de program düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda katılımcılara farklı mekanlarda çekilen ve İstiklal Marşı’nın 10 kıtasının seslendirildiği videosu izletildi.

Programın açılışında konuşan Vali Yunus Sezer, “Neden Mehmet Akif Ersoy’a İstiklal Marşı’nı yazmak nasip olmuştur diye düşündüğümüzde, İstiklal Marşı bütün milletin samimi duygularını yansıtan, bu aziz milleti istiklal mücadelesinde vermiş olduğu samimi mücadeleyi yansıtan bir marştır. Bu marşı da Allah, Mehmet Akif kadar düzgün bir insana nasip eder. Dolayısıyla biz hem Ersoy’u hem de İstiklal Marşı’nı bu toprakları, bu İslam coğrafyasının son kalesinde, bu Anadolu insanının temiz, pak duygularının süzülmüş hali olarak görüyoruz. Allah Mehmet Akif Ersoy gibi insanlardan razı olsun. Bu millete de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz bu gibi evlatları bize rehber yaptığı için” ifadelerini kullandı.

"Anadolu coğrafyası hala istiklal döneminde olduğu gibi sıkıntılı dönem yaşamaktadır"

Vali Sezer, “Bugün Anadolu coğrafyası hala daha istiklal döneminde olduğu gibi sıkıntılı dönemler yaşamaktadır. Son 10 yılımıza baktığımızda biz sırat köprüsünden geçip sahile ulaşmış gibiyiz. Darbeler atlattık, hendek olayları atlattık. Hemen sınırımızın yanı başında tampon devletler kuruldu. Biz bütün bu badireleri Allah’ın izni ve bu milletin duası ile atlattık. Allah’a şükür yolumuza bütün bize düşman olan milletlerin bize müdahalesine rağmen yolumuza dimdik devam ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Doç. Dr. Canan Olpak Koç tarafından katılımcılara "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Ruhu" konulu konferans verildi.

Etkinliğin sonunda Vali Yunus Sezer’e, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticisi Kamile Coşkun tarafından 6 ayda yapılan ve çini üzerine İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarının yazılı olduğu tablo hediye edildi.

Ayrıca programda "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir, öykü ve resim yarışması”nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.