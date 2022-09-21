Husumetlisini tabancayla vuran şahıs tutuklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde husumetlisini tabancayla vuran kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül günü Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi 417. Sokak’taki bir apartmanda M.K., husumetlisi E.Ü.’yü tabancayla bacaklarından yaraladı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.