Hayvan dostu belediye, sokak hayvanlarının mama ve suyunu eksik etmiyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı karşılanıyor.

Kırıkkale’nin Delice Belediyesi’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde su ve mama düzeneği kuran ekipler, ihtiyacı olan kedi ve köpeklerin imdadına yetişiyor. Sabah saatlerinde bu noktaları ziyaret ederek, hayvanlar için mama bırakan ekipler, hasta ve yaralı olan kedi ve köpeklerinde tedavilerinin yapılmasını sağlıyor.

Hayvanlar için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Şehrimizde hayvanların bulunabileceği belirli noktalara mama ve yiyecekler koyarak onların beslenme ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılıyoruz. Hayvanlarımız için desteklerimiz her zaman devam edecek. Bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Evlerinin önüne bir kap mama ve ılık su bırakmalarını tavsiye ediyorum" dedi.