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Halı sahanın kameralarını kırıp brandalarını kestiler
KIRIKKALE'NİN DELİCE İLÇESİNDEKİ HALI SAHANIN GÜVENLİK KAMERALARINI KIRIP, BRANDALARI KESTİLER.
KIRIKKALE 09.09.2020, 18:49
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Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki halı sahanın güvenlik kameralarını kırıp brandalarını kestiler.
Delice ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesinde bulunan halı sahaya giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, güvenlik kameralarını kırıp brandaları kesti. Durumun polise bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Suç duyurunda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Cumhuriyet Mahallesindeki kameraları kırıp, halı sahanın brandalarını kesici bir aletle kesmek kime ne fayda sağlar? Şu anda kimin bu halı sahaya zarar verdiğini bilmiyoruz. Polise suç duyurunda bulunduk. Her kimse en kısa zamanda yakalanır" diye konuştu.
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