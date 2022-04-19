Güneşe aldanan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Kırıkkale’de etkili olan sağanak ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve dolu, Kırıkkale’de etkisini gösterdi. Kentin bazı bölgelerinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Güneşli havaya aldanarak dışarıya önlem almadan çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Islanmamak isteyen bazı vatandaşlar ticari taksiye binerken bazı vatandaşlar ise Ramazan çadırına ve saçak altlarına sığındı.

Kısa süreli yağış yerini güneşe bıraktı.