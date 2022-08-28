Geri dönüşüme çözüm için 5 ülkenin gençleri Kırıkkale’de buluştu

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği hibeli, 5 ülkeden 35 katılımcının görev aldığı "israf etme, geri dönüştür ve dünyayı kurtar" projesi Kırıkkale’de hayata geçirildi.

Geridö nüşüm ve sıfır atık projelerini Avrupa Birliği’nden aldıkları hibelerle araştırma yapmak ve gençler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla 28’i yabancı 35 katılımcı öğrenci Kırıkkale’de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "sıfır atık" projesi, gün geçtikçe toplumun her kesiminde daha da bilinir hale geliyor. Ülke genelinde yürütülen farkındalık çalışmalarına katkı sunmak adına Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) birim sorumlusu Mustafa Can Hiçyılmaz’ın koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hibelendirilen Erasmus Gençlik Değişimi projesi Kırıkkale’de başlatıldı.

Proje katılımcılarına yönelik 21-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında kentte geri dönüşüm ile ilgili proje faaliyetleri çerçevesinde çeşitli sektör ziyaretlerinin yanı sıra bilgilendirme seminerleri de yapılarak geri dönüşüm süreci ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yaptığı açıklamada geri dönüşüm ve sıfır atık konusunun bundan böyle tüm ülkelerin önemle üzerinde durması gereken konulardan biri olduğunu söyledi.

Telefoncu, "eurodesk" noktası olarak, gençleri Erasmus projeleri konusunda desteklerini ve rehberlik ettiklerini belirterek, "Bu proje çerçevesinde Kırıkkale’ye Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Makedonya ve Romanya’dan 28 katılımcı geldi. Türkiye’den de 7 Türk katılımcı projede yer alırken yerli ve yabancı öğrenciler geri dönüşüm ve israfı önleme konularında fikir alışverişinde bulundu. Geri dönüşüm süreci ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak adına yürütülen proje ile kültürler arası etkileşim de sağlanmış oluyor" dedi.

Katılımcı öğrenci heyetine kentteki önemli tesisler konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Telefoncu, "Misafir öğrenciler, şehrimizdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine götürülerek burada gençler için yapılan devlet yatırımları hakkında bilgiler verildi ve düzenlenen etkinliklerde de görev aldılar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli uzman ekipler tarafından atıklar ve çevre konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından belediyenin sanayi bölgesindeki atıklarla ilgili çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Öte yandan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren özel bir firmanın mobilya yapım ünitesi ziyaret edildi. Burada AR-GE mühendisleri tarafından gençlere doğaya atık olacak plastiklerin mobilya olarak nasıl değerlendirildiği gösterildi. Ayrıca özel bir katı atık fabrikası da gençler tarafından ziyaret edilerek bilgilendirmelerde bulunuldu" diye konuştu.

Telefoncu, hazırlanan projenin 2019-3-TR01-KA105-079892 kabul numarası ile Avrupa Birliği’ne sunulduğunu sözlerine ekledi.